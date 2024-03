Polémica en Gran Hermano: ¿echaron a Ximena Capristo?

Esta versión tomó fuerza cuando su lugar fue ocupado por Romina Uhrig, también exparticipante de Gran Hermano, durante uno de los programas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1766250013137502596?t=Q6Wkq1z3KyicIbOKSwme5A&s=19&partner=&hide_thread=false Ximena ahora niega haber sido despedida #GranHermano



pic.twitter.com/sqDzVAyIr7 — fefe (@fedeebongiorno) March 8, 2024

A raíz de esto, Capristo habló y dió su versión de lo que sucedió: “Me mandaron recién que en el programa de Ángel dijeron que me echaron. Estoy acá en el canal, todavía no me enteré. No fui echada. Estoy acá”, explicó mientras se preparaba para "La Noche de los Ex".

“Entrando en mi camarín, estoy en el canal, no he sido echada como dicen en televisión”, dijo la panelista a través de una historia de Instagram.