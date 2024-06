Polémica en Gran Hermano: supuesta cuenta fake de un ex participante apuntó contra la producción

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dalessiomauro_/status/1797402058514952389&partner=&hide_thread=false si supieran que la llaman al confe todos los días para mostrarle de lo que se habla en redes, no le dirían la Gran Jugadora — Mauro Dalessio (@dalessiomauro_) June 2, 2024

Ante la repercusión que se generó, Mauro usó su cuenta de Instagram para hablar del tema y aclarar que no es él. "Este no soy yo. No tengo Twitter y nunca tuve", escribió en una historia.

Y, agregó: "Si pueden, reportenla. Se los agradecería mucho". Aunque el ex participante hizo esta aclaración, muchos seguidores del programa siguen sin creerle y piensan que esa cuenta sí pertenece a Mauro.