Por qué La Tora le hizo la nominación espontánea a Alfa y Marcos

"Los primeros tres puntos son para Walter, para Alfa, porque no coincido en su manera de pensar, en nada. No tiene códigos y todo el tiempo juega con el poder, no coincido en nada con él y es una mala persona. Es todo lo que no tiene que ser la sociedad", declaró Lucila entre lágrimas.

Los otros dos votos fueron para Marcos "porque fue una persona tibia que no saltó cuando pasaron los episodios por los que sancionaron a Walter. Ni como jugador o persona me interesa saber algo de él ni quiero que esté en la casa de Gran Hermano. No me interesa compartir algo con una persona o jugador así".