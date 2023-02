Preocupación por la salud de Marcos en Gran Hermano: "El cinto me queda grande"

Marcos Gran Hermano.jpg

No es la primera vez que el joven comenta esta situación. En diciembre, le había confesado a Agustín que no quería repetir porciones para no perjudicar a nadie. En aquel momento, Frodo le había dicho que se había "desinflado" y que estaba "muy flaco".

Aun así, él se negó a pedir comida. Y, como si todo esto no fuera un montón, les hizo un solo pedido a Julieta y Daniela, quienes fueron al supermercado, y se olvidarlo que les había pedido: una caja de té para merendar.

El candidato de las redes sociales a ganar Gran Hermano deberá subsistir otra semana más y esperará con ansías la próxima prueba semanal, que ya no se puede dejar pasar.