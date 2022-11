Gran Hermano: por qué Coti y Agustín se pelearon por Tini Stoessel

coti

Ante el comentario de su compañero, Coti saltó a la defensa de la cantante argentina: "No, pero no hay que opinar del cuerpo de la otra persona porque vos no sabes si le puede afectar escuchar algo así", declaró la correntina.

"Es una pavada", se escucha decir a Romina, quién se sumó a la charla, a lo que Coti insistió: "Aparecemos en la tele. No, Romi, porque capaz que ella tiene un problema y nosotros no sabemos".

LA PRESENTACIÓN DE COTI EN SU LLEGADA A GRAN HERMANO

