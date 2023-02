Gran Hermano: qué dijo Alfa tras el primer día sin Ariel en la casa

"Hoy Camila vino y me dijo: '¿Y? ¿Lo extrañás a Ariel?'. ¡No!", expresó Walter este lunes por la tarde, cuando esperaban en la habitación mientras que en el patio colocaban un juego de básquet.

"¿Por qué tengo que mentir? Ayer me dijeron que mande un mensaje y no mandé. Lo saludé, pero no voy a ser hipócrita y decir 'ay, se fue' porque no lo extraño. La verdad que no", sostuvo Alfa.

"Cada vez que lo miraba o hablaba, me acordaba de la historia del SUM. Tenía ganas de putear", cerró Alfa.