Gran Hermano: qué familiares ingresan hoy a la casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1800277377341116603?t=aaWyjZatlwPpZ55EZjII9g&s=19&partner=&hide_thread=false HOY llega una gala muy especial Llegan los familiares para acompañar a los participantes en esta etapa tan importante Se acercan las instancias finales y las emociones están a flor de piel Además, Virginia, la última eliminada de la casa, se enfrenta a los analistas … pic.twitter.com/Ee3GLdYkbD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 10, 2024

En su programa de radio, El club del Moro, el conductor aclaró que los ingresos no serán en el marco del desafío Congelados, sino que los participantes podrán recibir e interactuar con sus seres queridos: “Entran y se van a quedar, aunque no todos todo el tiempo, sino que la casa sacará a los acompañantes de a uno por día”. “Esta semana juegan por el liderazgo y por un all inclusive”, agregó el conductor.

Por otro lado, Santiago dio la lista de los familiares que entrarán a competir esta noche. "Por el Chino entra su mujer; de Nico creo que entra la mamá; de Furia se estaba viendo si puede su hermana por la cuestión es que tiene su bebé. Por Virginia iba a entrar su mejor amiga; de Bautista va a entrar una prima, y lo de Darío es espectacular porque entra su hija que llega hoy de Venezuela, vive en el exterior la hija. De Emma el marido, Nicolás”.

A qué hora y cómo ver en vivo la gala especial de Gran Hermano

El programa de este lunes se verá por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal, a partir de las 22:30. Además, se puede seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde también se pueden ver las cámaras 24 horas.