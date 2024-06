Gran Hermano: qué harán los eliminados que entren hoy

Es que este lunes, once de los ex participantes ingresaron a la casa, pero no se cruzaron con sus compañeros. A diferencia de otras oportunidades, los eliminados coparon las instalaciones y, uno a uno, pasaron por el confesionario para nominar. Es decir que, esta semana, los jugadores que siguen en competencia dependerán de los que ya abandonaron y se enterarán esta noche en vivo.