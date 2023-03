Qué quieren hacer Julieta, Marcos, Nacho y Romina después de Gran Hermano

"Quiero trabajar de lo que yo amo, que es el arte. Bailar, actuar, enseñar. Ahora me encantaría meterme en los medios, en la tele, estar en programa o que se me de enseñar en algún lugar, ser bailarina o coreógrafa para alguien. O ser conductora. Siento que ese es mi mundo. Es donde soy feliz, donde soy yo. Arriba de un escenario o enfrente de una cámara", consignó Julieta.

Julieta, Marcos, Camila, Nacho y Romina revelaron qué quieren hacer después de Gran Hermano 2022

El Primo habló en segundo lugar, y si bien dijo que quiere seguir estudiando abogacía, también desea emprender un largo viaje alrededor del mundo.

"Quiero conocer muchos lugares, cultura y gente. Siento que el mundo es muy grande para el poco tiempo que tenemos acá y quiero aprovecharlo al 100%", sostuvo Marcos.

Cami obviamente fue por el camino del canto, asegurando que siempre soñó con que la gente la apoye y que coreen sus canciones.

"Capaz no me vea trabajando más en agencia, me puse en eso porque era el trabajo de mi papá", indicó la pianista que maneja la concesionaria de su padre tras el fallecimiento de este.

Aunque haya sido diputada, Romi apostó también por los medios de comunicación, contando además cómo adoraba la televisión de chica gracias a programas como Chiquititas o Rebelde Way.

"Siempre imaginé trabajar en la tele. Pero ponele que no me vaya bien con el ambiente de la fama... por lo menos voy a ser reconocida, capaz abro algo de cocina o de uñas. Quiero salir y recibir el cariño de la gente", señaló la oriunda de Moreno.

Juan Ignacio cerró la ronda diciendo que quiere continuar con las redes sociales, al igual que lo hacía antes de ingresar a Gran Hermano.

"TikTok, Instagram, streamear. Capaz poder dedicarme a tiempo completo. También me gusta la televisión, los medios. Combinarlo y obviamente profesionalizarme en la actuación y modelaje, esas cosas", expresó Nacho.