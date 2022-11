Gran Hermano: por qué se separaron Juliana y Maxi

Por qué se separaron Juliana y Maxi de Gran Hermano

El cordobés le explicó los motivos de la ruptura a Agustín Frodo: "Tiene cosas que ya he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viendo el inicio de mi relación más tóxica. Por ella, sobre todo, porque es muy sensible. Un día se va a sentir medio bajón y otro todo bien. Quiero que tengamos una linda relación porque la quiero un montón".