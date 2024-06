Gran Hermano: quién es el líder de la semana

En la actividad de este martes, los jugadores debieron armar una torre con las fichas puestas arriba de una tarima. Mientras la construían, tenían que tratar de derribar con una pelotita la torre de su oponente. Así, Emma y el Chino pasaron a la final.

Por su gran rendimiento en la prueba de equilibrio y precisión, Martín es el líder de la semana.

"Por su gran rendimiento en la prueba de equilibrio y precisión, Martín es el líder de la semana", publicó la cuenta oficial de Gran Hermano en X.

Esto cambia un poco el juego, ya que este lunes ingresaron algunos de los eliminados a la casa y nominaron, por lo que parte de los votos serán anulados.

Por otro lado, restan por entrar diez ex jugadores más, pero con la diferencia que tienen la información de lo que pasó hoy, por lo que tendrán tiempo de planear una estrategia que les permita complicar a los compañeros que quieren.

Cabe recordar, que los jugadores que siguen en competencia no saben a qué entraron sus ex compañeros a la casa y se enterarán de esto en las próximas horas, lo cuál los tomará por sorpresa y tendrán que pensar nuevas estrategias.

Cambios en Gran Hermano

Este miércoles llega una nueva gala de nominación a Gran Hermano, que ya entró en la recta final. Sin embargo, este martes por la noche se vivió un programa especial.

Es que este lunes, once de los ex participantes ingresaron a la casa, pero no se cruzaron con sus compañeros. A diferencia de otras oportunidades, los eliminados coparon las instalaciones y, uno a uno, pasaron por el confesionario para nominar.

Es decir que, esta semana, los jugadores que siguen en competencia dependerán de los que ya abandonaron y se enterarán esta noche en vivo.