Quién es la ex Gran Hermano que se suma como panelista a LAM

Ante este impedimento, la correntina averiguó cuáles eran las condiciones para rescindir el contrato que mantenía con la producción del reconocido canal y, en primeras instancias, quedó perpleja: dos millones de pesos sobre la mesa y fin del vínculo. Aunque esta multa impuesta por las autoridades de la empresa televisiva parece alta, nada se compara con la libertad y, por esa razón, Coti decidió afrontar la cláusula correspondiente.

En su momento, la joven modelo comentó que las autoridades del canal le habían dicho que "si no fuera por ellos" ella "no sería" lo que es hoy. Y, si bien la novia del 'Conejo' dio la razón a esa afirmación, sus ganas de crecer fueron más fuertes y decidió embarcarse en la aventura de ser una nueva 'angelita', reemplazando a Nazarena Vélez desde el próximo 15 de mayo, al menos, durante las vacaciones de la ex vedette.

Además, la oriunda de Corrientes señaló -también- su deseo de "entrar al Bailando" y formar parte del certamen de baile que tiene como cabeza a Marcelo Tinelli. Todo ello, tanto LAM como el Bailando, en América.

¿Adiós Telefe?

coti en lam.jpg