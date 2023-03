Gran Hermano: quién se iría este domingo

Participantes Gran Hermano.jpg

QUIÉN SE IRÍA ESTE DOMINGO DE GRAN HERMANO

En esta oportunidad no hay nada concreto, es que es una votación muy peleada y todo puede pasar. Aunque si tenemos en cuenta el desarrollo del reality, los primeros dos salvados serían Marcos, firme candidato a ganar, y Julieta, que no es muy querida pero hay dos compañeras que tienen una imagen negativa mayor.

Si nos basamos en las encuestas de Facebook, Twitter e Instagram, el mano a mano final sería entre Camila y Romina. Según los números parciales, serían una definición más que ajustada ya que ambas son poco queridas por el público.

Por muy poco margen, la próxima eliminada sería Camila, pero todo puede cambiar de un segundo a otro, ya que los tapes que se muestran durante la gala de eliminación es lo que termina de inclinar la balanza de un lado o del otro.

Romina solía ser querida por la gente, pero su pasado en la política y los desafortunados comentarios que viene teniendo desde hace dos o tres meses la posicionaron como una de las que mayor imagen negativa tiene.

Por su parte, Camila, no ingresó de buena manera. De hecho, su ansiedad y su manera de ser tan eufórica hizo que la gente no la quiera. Además, su rara y confusa relación con Alfa hizo que se generen comentarios muy negativos. Sin embargo, el vínculo que está teniendo con sus compañeros en los últimos días no está gustando y por eso también es una de las que mayor probabilidad tienen de abandonar la casa y quedarse a un paso de la final.

FqvpDx9WAAMCRY8.jpeg

CÓMO PODRÍA SER LA FINAL

A raíz de la prueba del líder que se jugó este martes, Nacho se convirtió en uno de los cuatro mejores jugadores del reality. Ahora, si tenemos en cuenta lo antes mencionado, Marcos y Julieta ocuparían el segundo y tercer lugar. Solo resta definir el cuarto puesto, que puede ser la ex diputada o la joven de 21 años.

Si sigue Romina, la final quedaría conformada con los "originales", es decir, con los jugadores que ingresaron en un principio y ya llevan casi cinco meses encerrados. Si la que menos votos recibe es Camila, sería una final de tres "originales" y una que ingresó en el repechaje.

Si hacemos futurología y pensamos en un posible triunfo de Camila, a ella no el correspondería el total de los 15 millones sino que un porcentaje, ya que no estuvo desde el principio y sería injusto que se lleve la misma cantidad que el resto de sus compañeros que nunca salieron de la casa.

En conclusión, lo único concreto que podemos decir es que Marcos y Julieta ya tendrían un pie en la próxima etapa, donde realmente se comienza a definir el juego.