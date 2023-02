Gran Hermano: quiénes entrarán el lunes a la casa

Luego de varios amagues, Del Moro mostró las valijas, lo que hizo sobresaltar a todos los presentes en el estudio. "El lunes ingresarán nuevos integrantes/participantes/jugadores a la casa", contó.

Será una sorpresa para los concursantes.

Quiénes ingresarán el lunes a la casa de Gran Hermano

Si bien el conductor no brindó mayores detalles, les especulaciones no se hicieron esperar. ¿Serán familiares de los participantes? ¿Se podrán quedar a dormir? ¿nuevos jugadores?

"Entran a jugar. Entran por más de un día", indicó Del Moro.

En el piso, los ex participantes Alfa y Coti se ofrecieron a ingresar al menos por unas horas para ver las reacciones de sus ex compañeros. ¿Ingresarán ex concursantes?