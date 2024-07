Gran Hermano: quiénes son los dos exparticipantes que confirmaron estar viviendo un romance

Después de varias especulaciones y acercamientos públicos, “Catiel”, el shippeo de ambos, se volvió real y sus fanáticos no pudieron contener la alegría y lo demostraron en las redes sociales.

cata confirma relación con joel.mp4

“Con Joel estamos saliendo. Es un tipazo, me terminó enganchando de otro lado. No somos novios, eso ya es otra palabra, eso es algo que se pide. Yo soy del interior, así que tendrá que pedírmelo", declaró la ex participante.

"Estamos saliendo, pero aún nos estamos conociendo. Pasamos casi todo el día juntos", agregó, mostrándose contenta por esta nueva etapa en su vida amorosa.

Martín Cirio reveló el desaire que le hizo Furia de Gran Hermano

El famoso influencer reconocido como 'La Faraona' hizo un fuerte descargo en redes sociales contra Juliana 'Furia' Scaglione, tras las reiteradas invitaciones a su stream, que la exparticipante de Gran Hermano supo desairar.

"Me están preguntando mucho si Furia va a venir a mi stream. Les soy sincero, chicos, no creo que venga a mi stream. Yo ya le mandé mensaje, yo ya he dado mis pasos y siempre que la veo a ella hablar de mi, que fueron muy pocas veces, noto un 'tufillo', noto algo raro, honestamente, y no me gusta presionar las cosas", comenzó indicando Cirio.

En este sentido, señaló que "lo que no se da, no se da" y desdramatizó lo sucedido asegurando que "si no hay buena onda, no hay buena onda, está todo bien, no pasa nada". Luego, agregó: "Ya los conozco, me van a decir 'yo te dije que no la tendrías que haber bancado'. No, no, yo soy super objetivo y yo voy a bancar lo que a mí me gusta y me divierte", soltó.

martin cirio contra furia.mp4

"A mi Furia me gustó y me divirtió en GH, punto. No me desdigo de nada de lo que dije, pero bueno, veo que no hay tanta buena onda, entonces no voy a presionar ni hacer nada extra", manifestó en relación al desaire de la polémica jugadora de Gran Hermano.

Tras volver a insistir en que nota "algo raro" con respecto de la actitud de Juliana hacia él, culminó contundente: "No sé qué le habrán dicho o si le caigo mal, está perfecto, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero hasta acá llegó mi amor".