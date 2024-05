Gran Hermano: revelaron qué pasó entre Mauro y Furia antes de la gala de eliminación

Después de tantas especulaciones, en la gala de eliminación de este domingo mostraron lo que ocurrió. Efectivamente, Juliana y Mauro se reconciliaron en la fiesta y se encerraron en el baño para estar a los besos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1789834520650215688?t=2rMHSvl_TNW2zeavEbCGTA&s=19&partner=&hide_thread=false Borrón y cuenta nueva ¿Qué pasa entre Furia y Mauro?



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/bY3sqbzvEk — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 13, 2024

"Estoy en riesgo", comenzó diciendo Mauro. "No, no estás en riesgo. Yo sé que yo me voy", contestó Juliana de inmediato.

"Yo te re quiero, mal. Posta te lo digo. Perdoname, pero esto es un juego", le sigue diciendo Furia. "Ambos dijimos nuestro nombre a la primera", agregó el jugador.

Aunque Furia reveló: "Yo no estoy haciendo más campaña y mañana no lo voy a hacer. Ya entendí cuando decías que Emmanuel me manejaba, lo entendí".

Después de esa inesperada conversación, los participantes se besaron y parece que dejaron atrás sus problemas, para intentar estar en una relación nuevamente.