Gran Hermano: Romina empujó a Alfa y el participante sufrió un fuerte golpe

Preocupada, la ex diputada quiso saber si estaba bien y ayudarlo. “Me golpeé de costado contra el borde”, respondió él mientras se agarraba la cintura sin poder salir del agua. Acto seguido le reclamó por haberlo empujado cuando tenía a su compañera en brazos. “No la tenías a ella y además no te empujé fuerte, te resbalaste. Estábamos jugando todos”, se justificó.

Al ver que los minutos pasaban y el participante no salía de la pileta, Camila lo animó: “Alfa, basta vení para acá”. Pero él argumentó que le dolía la cadera y salió del agua rengueando. Romina atinó a ir al confesionario para pedir la ayuda de un profesional, pero el participante le dijo que no lo hiciera.

golpe alfa gran hermano