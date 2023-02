Gran Hermano: a Romina no le gustó nada la fulminante de Julieta a Camila

La exdiputada expuso su punto de vista y se mostró en desacuerdo con el accionar de su compañera de juego dentro de la la casa más famosa del país. Según explicó, las consecuencias de ello fue que Poggio y Celis cayeran en placa.

"Si a Camila no le hacían la fulminante, ustedes dos (Daniela y Julieta) no iban a placa. Estuvo muy mal", comenzó diciendo Uhrig indignada, ante el asentimiento de Camila y Daniela.

Y se explayó: "¿Y por qué? Porque Tora y Nacho, queriendo o no, las tuvieron que votar a Juli o a vos. Las dos no iban (a placa). Se equiv... Lo hicieron para que vayan las dos". A lo que Pestañela replicó: "Igual, Tora y Nacho tranquilamente pudieron haber votados a otras personas...".

En ese momento, la pianista le preguntó: "¿Pero no pensás que la fulminante pudo ser de alguno de ellos?". "A vos, seguro que sí (te fulminaban). A Dani no... Y yo soy de madera en esto, pero no caían las dos. Hasta Camila se da cuenta de que no iban a caer las dos", replicó Romina.

Y Camila sumó: "Pero Ro, pensá una cosa. Yo me imagino, si ustedes no la iban a querer hacer, ¿quién pudo haber hecho la fulminante? Uno de ellos, claramente". "No, ni idea", cerró Uhrig indignada.