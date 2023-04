Romina reveló los verdaderos motivos para entrar a Gran Hermano

“Cuando entré a la casa, Walter tenía que buscarnos un alquiler para las nenas y para mí”, lanzó la ex diputada. Y agregó: “Cuando te separás, empezás con abogados que te dicen lo que te corresponde. Te das cuenta de que no hacés nada con eso y yo tuve que empezar a laburar”.

En esa línea, expresó que dentro del juego charlaba con sus amigas como si estuviera en su casa y no se daba cuenta de lo que decía. “Te relajás”, explicó la ex participante.

Luego, se sinceró: “No me dio vergüenza decir que tenía que empezar a hacer uñas de vuelta. Obviamente, a mí me ayudó muchísimo en ese momento porque la cosa cambia cuando estás separada, ya no es lo mismo”.

Por último, enfrentó las críticas que recibió durante todo este tiempo en el que los espectadores vieron la propiedad en la que vive con sus tres hijas. “Yo nunca dije que no tenía donde vivir, nunca dije que no sabía dónde iba a alquilar”, aseguró Uhrig. “Nunca dije que iba por la plata o por la casa, yo fui porque tenía una cuenta pendiente conmigo, que me encantaría trabajar de lo que me gustaba cuando era muy chica”, insistió Romina.