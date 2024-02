Rosina fue sancionada por hablar durante el "Congelados" en Gran Hermano: qué dijo

“Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?”, anunció el ojo que todo lo ve por los parlantes de la casa luego de que Manzana también haya recibido una visita.

“Rosina, lamentablemente a tu madre le ha preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder”, comunicó Gran Hermano en primera instancia.

“Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”, finalizó GH, en referencia a la prueba que habrá el miércoles.

“Se me escapó”, reconoció Rosina en diálogo con Santiago del Moro.