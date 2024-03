Gran Hermano: Rosina vivió un fuerte episodio con una fan

“Me mordió una fan”, lanzó con un tono de inocencia y preocupación, en el streaming de Telefe.

Y contó: “Yo veo a las chicas que me hicieron el aguante y voy y las abrazo. Las quiero y me saco fotos con todas, pero una de la nada me mordió. Me mordió y se fue”.

Para concluir, agregó el contexto: “Fue cuando me estaba sacando una foto con otra fan. Vino, me mordió el brazo y se fue. Yo me asusté bastante”, contó Rosina, sorprendida. Al igual que la impactó que una seguidora se tatuara su nombre: “Una chica me mostró que se tatuó mi nombre”.