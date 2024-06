Gran Hermano: Sabrina confirmó la infidelidad de Alan y anunció la separación

"Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo", contó.

"Los chats son reales y NO SON LOS ÚNICOS [...] agradezco enormemente a la chica que los hizo público y a TODAS LAS DEMÁS QUE ME MANDARON POR PRIVADO [...] ya habíamos tenido un distanciamiento fuerte… pic.twitter.com/9LPP0d03D9 — TRONK (@TronkOficial) June 10, 2024

Sabrina explicó que, en el tiempo que vivieron su relación en reserva de los medios, atravesando por "obstáculos", que pudieron superar. Sin embargo, los problemas en la relación continuaron. "Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona", añadió.

Además, la ex participante reveló que Alan le confesó que no podía mantener un vínculo monogámico, que hacerlo le implicaba un gran esfuerzo. "Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él", dijo entre lágrimas.

Al finalizar, Sabrina expresó que no le guarda rencor. "Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida", cerró.

Gran Hermano perdió el liderazgo en el rating: qué otro programa lo superó

Luego de más de seis meses al aire coronándose como lo más visto de la televisión argentina, Gran Hermano finalmente perdió el primer puesto del rating. Este domingo, a pesar de mostrar al aire una nueva gala de eliminación donde Virginia Demo quedó fuera de la casa, el programa de Telefe no obtuvo la cantidad suficiente de visitas.

Esto es porque el partido amistoso entre Argentina y Ecuador le arrebató el puesto. Eso sí, hay que destacar que la victoria del partido de la Scaloneta con respecto al rating fue mínima, pero aún así el hecho de que por primera vez Gran Hermano no haya sido lo más visto ya da un indicio del enojo de los fans.