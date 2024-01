Gran Hermano: Sabrina descifró el mensaje de Santiago del Moro sobre su novio

sabrina soltera

Luego de esto, la policía le respondió a Sabrina: "La verdad que no llega como que te dejó... Me llega como para dejarte tranquila". Aún así, la joven insistió: "No, pero es Santi el que me está diciendo esto. Brian no me mandaría nada. Es Santi el que me está diciendo algo". Y su compañera le replicó: "Capaz fue un chiste". Sin embargo, Cortéz continuó: "O sea... estoy soltera... Brian nunca me mandaría un mensaje, el mensaje me lo está dando Santi a mí".

Después de esto, Sabrina habló directamente con Rosina, Emma y Lucía. "Mirá que la Rosi lo captó al toque. Lo cambió, significa te cambió... Ya está, Brian otra cosa, chicas. Lo cambió es como que ya está, Brian no te va a mandar un mensaje, no le interesa. Brian no existe más en tu vida", explicó.

"Yo lo interpreté como que ya no está Brian, pero capaz que no es sí", sumó Rosina. Aún así, Sabrina destacó: "No me cambia en nada en definitiva, pero igual lo sé. Acá adentro no va a cambiar mi manera de ser".