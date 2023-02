Sabrina Rojas, fan de Gran Hermano: "Alfa me...."

“Estoy en casa opinando y le hablo a la tele, a mi para la final me gustaba Maxi, me irrita Alfa mucho, no me gusta todo lo que dice y si decís todo esto en frente de cámaras, ¿cómo será encerrado en cuatro paredes?”, añadió.

Gran Hermano y la visión de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas Alfa

“Todo lo que pasó con Ariel, sus formas, pero también es cierto que es un programa de tele y por ahí cuando salga dice que él estaba jugando y a Romina la veo empática con las mujeres”, apuntó Sabrina sobre esta edición del reality.

“Yo no soy muy del formato reality, me llamaron de Masterchef pero nunca digas nunca, encerrada en una casa no podría por mis hijos, no la juzgo a Romina pero yo no podría, no estoy preparada para una competencia de reality”, explicó luego, la pareja de Tucu López.

"En este momento no haría un Bailando pero quizás a veces es el momento y las necesidades que tenés, todo lo que es competencia y jueces que te juzguen es difícil y una competencia enorme”, concluyó Rojas.