Se inundó la casa de Gran Hermano

El único "hermanito" despierto para apreciar la lluvia fue Ariel, que de paso se encontró con un principio de inundación en la casa y tuvo que empezar a "achicar" el agua mientras pedía que la próxima vez el Gran Hermano les pasara el pronóstico del clima.

inundacion gran hermano

"Tendría que haber un mensaje... 'Atención, atención, está lloviendo'. Que nos avisen. Como 'cambiá las pilas', yo me levanto", convino Ariel mientras pasaba el secador por la sala de la casa y se quejaba del esfuerzo por tener "la espalda dura".

"Hay que ver el lado positivo: no hace falta lavar el piso. Qué kilombo. Igual no me la voy a perder", sentenció antes de dejar el secador, tomar una toalla y salir a la lluvia para lanzar un sonoro "¡Buen día amigos!".