¿Separada? Lucía de Gran Hermano asegura querer volver a la casa por amor a Rosina Beltrán

La exparticipante enfatizó: "Me quiero enfocar en el repechaje, quiero volver a entrar para jugar y por ella, es obvio, no lo tengo que aclarar, no me pregunten más". Tras lo dicho, la salteña abrió su corazón y expresó: "Las nombrás y me pongo mal, quiero ir a abrazarlas, doy todo por eso", haciendo referencia a las superpoderosas, Zoe y Rosina.