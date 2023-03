Sin pelos en la lengua: Nadia Epstein cruzó a Romina de Gran Hermano y la trató de "negadora serial"

Inmediatamente, la exfuncionaria respondió: "Fui buena compañera, tengo errores como todos pero jamás me puse a decir nada, y lo que tuve que decir de Camila, Agustín o Coti se los dije en la cara", se defendió. A lo que Epstein agregó: "Esto de que jugabas a adivinar la sexualidad de Agustín no se lo dijiste en la cara y, sin embargo, salió al aire", lo cual fue rotundamente negado por Uhrig, quien además le pidió que si esa situación estaba grabada que se lo muestre.

Luego, Constanza 'Coty' Romero intervino, al igual que Cristián U, para apuntar contra la reciente eliminada por dichos que asegura no recordar. Esto hizo estallar nuevamente a Nadia, quien no dudó en sincerarse: "Sos una negadora serial. A mí personalmente me pasa que yo no le puedo creer a una persona que tomó un cargo y dice que lo tomó porque 'son cosas que pasan', y resulta que es un cargo que pagamos nosotros los argentinos, así que si tuviste la cara para hacer eso, pienso que te puede dar la cara para cualquier cosa".

En ese sentido, Romina respondió con calma: "No estoy diciendo que no me acuerdo de nada, a lo que dice Coti que yo dije del Conejo contesté que es mentira y después le voy contestando a los chicos... ¿Qué querés que te diga, Nadia? ¿Que a lo que me dicen diga que sí, bueno sí?", finalizó Uhrig, molesta por la hostilidad con que fue tratada desde que salió de la casa más famosa del país.

El durísimo reclamo de Cristian U y Nadia a Romina - La noche de los ex