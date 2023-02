Gran Hermano: tenso careo en vivo entre Alfa y Romina

Vestido de Pedro Picapiedra, el participante contó cuáles son las virtudes y defectos de la exdiputada.

"De entrada fue una compañera acá, compartimos todo. Somos los únicos que somos padres y sabemos de ese sentimiento. Es muy madraza y tiene un corazón de oro, tiene mucha bondad y entrega completamente todo. Puede hasta hacer panqueques a la dos de la mañana", indicó Walter.

Al hablar de los defectos, Walter fue consultado por el conductor del reality sobre cómo es la situación actual con la ex diputada. "Estamos bien. El único defecto es que escucha lo que quiere escuchar, pero pasa. Estamos todo el día y no puedo echarle culpa ni decirle que es un defecto. Siempre descargó en mí y si se enoja, se enoja conmigo. Pero no le veo defectos", afirmó.

ROMINA LE RESPONDIÓ DE MANERA CONTUNDENTE A ALFA

Lejos de quedarse callada, Romina le contestó en vivo a su compañero y dejó mueven claro su postura.

"No me parece para nada, no descargo en nadie. Al contrario y lo hablo con el psicólogo: me lo guardo sola", fue la primera réplica de Romina hacia Walter.

La exdiputada también fue consultada por Santiago sobre su vínculo actual con Alfa. "Lamentablemente no estamos bien, te voy a decir la verdad. Él era una persona con la que me aferré mucho. Somos el agua y el aceite, y al psicólogo le dije que no sé por qué me aferré a él", declaró.

"¿Creen que van a poder resolver esto?", les preguntó el conductor a ambos. "Yo creo y quiero que sí", contestó primero Alfa.

"Pasa que tuvimos varias discusiones. Siento lo contrario. Todo lo que a él le pasaba acá, siempre se enojaba conmigo. Un día le llegué a preguntar por qué era así", comenzó a responder nuevamente Romina.

"Al principio nadie le hablaba, estaban todos enojados con Alfa, y llegaba a poner a toda la casa en contra mío por hablar con él, y me daba como mucha pena porque me había encariñado", reflexionó.

Y, siguió: "Pasaron cosas. Cuando él estuvo mal, yo estuve. Y cuando yo estuve mal, pasó lo contrario. Me dijo cosas que no estuvieron buenas".