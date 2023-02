Gran Hermano: Thiago, muy cerca de una chica idéntica a Daniela

La instantánea se viralizó y en distintos programas se cuestionó si efectivamente Thiago se encontraba en compañía de la “otra Pestañela”. Uno de ellos fue el ciclo A la Barbarossa, que envió a una notera hasta la playa de Mar de Ajó para entrevistar a la hermana del ex concursante, la mediática Camila, con la intención de despejar la duda.

La panelista Pía Shaw no dudó y le preguntó directamente a Camila sobre el vínculo existente entre el exparticipante y la joven que se ve en foto muy sonriente a su lado. “No, no. Mirá, no es la novia. Es una amiga mía que tiene un boliche. Ella es mamá. Tiene a su esposo. Así que hay que ver lo que dicen...”, aclaró la entrevistada.

Y agregó: “Ella es igual. Estando Thiago ahí adentro todos me decían que se parecía a Daniela. Pero ella tiene a su familia”. Lo Inesperado sucedió después cuando Camila también se refirió a la situación sentimental entre su hermano y Daniela. En este sentido, anunció que la relación entre ellos se dio por terminada.