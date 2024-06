Tras su salida de Gran Hermano, el Chino se casó con su novia Marisol

Como Martín Ku fue recientemente eliminado, no llegó a formar parte de este triple casamiento, por lo que en Cortá por Lozano decidieron organizarle una cálida ceremonia, claramente ficticia, con Vero Lozano dirigiendo el momento y Mauro Szeta como padrino de Marisol, la novia.

“Estoy muy nervioso porque me voy a casar”, expresó el Chino, sumando a la situación. Después, Marisol entró a escena con un vestido de bodas tradicional y un ramo de flores. Más allá de que no es una boda real, Martín Ku no pudo ocultar su emoción y la besó frente a todos los invitados del programa.

casamiento martin marisol corta por lozano.mp4

“No nos podemos besar todavía”, intentó explicar la traductora de inglés en vano antes que Martín Ku se acercara a besar a Marisol. Al momento que Vero Lozano preguntó si alguien se oponía al vínculo, Costa tuvo su gran papel en la ceremonia: “Queridos amigos presentes. Nos hemos reunido para celebrar la unión de esta mujer y hombre en matrimonio. Si alguien aquí presente tiene conocimiento de alguna causa justa por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que lo diga ahora o que calle para siempre”, explicó Vero, a lo que Costa gritó: “Yo”.

De todas formas, Marisol y Martín Ku lograron ponerse los anillos y “casarse” en televisión nacional.

“Pueden besarse los novios”, cerró la conductora con una toma de la pareja dándose un beso.