"Trolencia": Florencia de Gran Hermano se mostró angustiada por el trato de la familia de Nicolás

Regidor manifestó: “Yo sé que no me conocen y que les falta conocerme, pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar", señaló visiblemente angustiada. Tras la pregunta de la conductora sobre si había hablado con el padre de Nicolás, Florencia fue contundente: "No me pidió perdón, pero ya habíamos charlado y aclaramos las cosas, que eran por juego. Pero vi todo de nuevo y dije: "¿por qué? No me merezco que me digan 'Trolencia'”.

“Yo a él siempre lo cuidé. Y que armen edits de cosas cuando estábamos jugando, en las que yo quizás le hablaba mal o de una manera... Y que pongan una foto de Nicolás, como que estaba llorando por mí... Siento mala onda y yo no les hice nada”, agregó emocionada.

¿Qué dijo Florencia sobre Nicolás?

Una de las más recientes eliminadas del reality de Telefe tuvo que hablar sobre su relación con Nicolás en La Noche de los Ex de Gran Hermano. Entre el medio de las preguntas, fue consultada sobre si lo ama y al decir que no fue tajante.

La joven aseveró: “Me voy a terminar de enamorar cuando lo vea afuera. Él puede hacer lo que quiera. Si me dice que no, seguiré mi camino”.