Un desagradecido: Alfa salió de Gran Hermano y maltrató a su fan

https://twitter.com/Melumanda/status/1625958477519618051 Adjunto publicación donde dice que NO ESTA BIEN decir esas que dijo este hombre... Asi que te pido encarecidamente que cierres la c0la y no digas que son mentiras. Buenas tardes. pic.twitter.com/5WzP5oivpc — Melany Perez (@Melumanda) February 15, 2023

"Lo re bancaba a Alfa porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más que la mayoría, pero lo que dijo de 'chapar es lindo pero no con una gorda deforme', a mí no me molesta ni me ofende en lo más mínimo, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y lamentablemente la pasan mal por la discriminación, por el bullying y por lo más principal, la salud", expresó la mujer.

Ahora que Alfa, de 60 años, fue expulsado de la casa parece haber encontrado mejores modales para estar en público, pero cuando se encontró con su fan número uno no hizo gala de ellos.

"Ni la trató, le dijo: 'No digas más que sos mi novia', y se reía. Mi mamá se sacó la foto y se fue cerrando su ciclo GH", contó en Twitter Melany Pérez, la hija de Iglesias.

Por contastre, Iglesias también se sacó una foto con Agustín, otro de los exparticipantes populares de este "Gran Hermano" y mostró la diferencia abismal entre el lenguaje corporal de Alfa y el de Frodo.

https://twitter.com/Melumanda/status/1625938685802778628 Mi mamá con Alfa//Mi mamá con Agus pic.twitter.com/QTO6M6uMNj — Melany Perez (@Melumanda) February 15, 2023

"Quédate con quien te abrace como Agus lo hace", comentó la joven.