Gran Hermano: una ex alumna de Furia asegura que es "un amor de persona"

Esta chica también dice que “Furia es un amor de persona" y le deseó lo mejor en el corto camino que queda hacia la final. “Sus alumnos la amaban y respetaban un montón. Quiero que la gente entienda que esto es un reality show. Juli no se maneja así en la vida, no les grita a las personas, no las putea, y ante todo no discrimina. Ella está jugando”, agregó la usuaria, en un testimonio realmente sospechoso.

tuits furia

Mauro descolocó a Furia en Gran Hermano

Los exparticipantes enviaron algunos saludos para sus compañeros que todavía siguen en juego. En ese sentido, hubo uno muy particular que descolocó a Furia: el de su expareja Mauro. Es que, tras su salida, Juliana siempre habló bien de él y hasta le dedicó varios elogios, como creyendo que seguían teniendo algo en común.

furia mauro Mauro D'Alessio y Juliana 'Furia' Scaglione, de Gran Hermano.

“Disfruten estar adentro. Recuerden siempre mente, corazón y adaptación. Les agradezco siempre por quererme conocer y por darme la posibilidad de mostrarme. Un saludo y beso enorme a todos”, dijo Mauro, dejando a Juliana con cara de sorprendida y, a la vez, desilusionada.