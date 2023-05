Una ex Gran Hermano reveló que le hablaron jugadores de la Selección

Al salir de la casa más famosa del país, Camila Lattanzio recibió propuestas para hacer canje, por los cuales la acusan de estafa, pero también le mandaron mensajes algunos famosos para invitarla a salir. Entre ellos, un futbolista de la Selección Argentina y, a pesar de no aportar muchos detalles, reveló quién podía ser. Los meses de exposición que vivió en Gran Hermano hicieron que cobre relevancia y que sea una de las mujeres del momento: "Me hablaron un par de futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Después me hablaron unos pares del ambiente artístico también, otros conocidos, pero no son mi estilo".