Una ex Gran Hermano se separó: "Mi pareja no soportó"

Qué dijo Agostina de Gran Hermano sobre su separación

Días después, otro evento desestabilizó aún más la semana de Agostina. Esta vez se trató de una ruptura amorosa. La mujer asistió al programa A la Barbarrosa donde una de las panelistas, Pía Shaw, decidió consultarle por la reciente separación, a lo que Romina Urigh, ex participante de Gran Hermano 2022 respondió "Se acaba de separar, déjenla tranquila, por favor."

Sin embargo, Shaw siguió indagando: “¿Te dejó tu novia?" a lo que Agostina respondió “No, se terminó". Luego, Spinelli no profundizó mucho en los motivos, pero agregó cuál fue uno de ellos. “No soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron.” Por último, destacó que se encontraba bien y que no necesitaba ningún duelo.