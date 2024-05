Gran Hermano: una nueva hermana de Furia dio detalles de una disputa familiar

Sin embargo, ahora, apareció una nueva hermana de Furia. Se trata de Andrea Scaglione, quien ahora decidió exponer su verdad ya que recordó cuando la jugadora del reality contó que tres de sus cuatro hermanos no le hablaban y que una de ellas era bipolar. "Yo quise ir a las galas pero mi hermana Coi no me deja. Ella maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto, después me mandó a decir que no la molestara más. De hecho me enteré que había sido madre por la tele", contó la joven.