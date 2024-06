Una tarotista se descompensó analizando a Furia de Gran Hermano: "Bruja"

"Veo que Coy está defendiendo a su hermana. Sí, es una bruja fuerte, sin ofender. Yo también soy bruja y no me ofende", indicó Fabiana, quien luego resaltó que "Virginia tiene mucha fuerza, mucho poder y es de la luz".

En determinado momento, Dente notó algo en la tarotista y le preguntó si necesitaba algo, a lo que ella respondió: "Necesito un vaso de agua, por favor". Minutos más tarde, el médico del canal acudió para controlar su presión.

"Cuando pasa esto, o me agarra taquicardia, o me baja la presión, o me sube la presión", explicó la tarotista. A pesar de este delicado momento, Aquin llegó a afirmar que, además de Furia, Coy y Virginia, Catalina Gorostidi "también es brujita, pero buena".

"La gente está totalmente enojada porque no puede creer lo que está pasando", afirmó Aquin mientras barajaba las cartas. "Me da mucha impotencia porque soy madre, abuela... y porque no solo miro por mi familia, sino también por tantos chicos, tantos hogares que la están pasando mal y que necesitan un poco de amor y sonreír, no esta violencia", sentenció.