Virginia Demo pedirá sanción para Coty Romero en Gran Hermano: los motivos

En torno a esta difícil determinación, Coty a quien tiene el liderazgo para instigarla a salvar a Furia: "Yo te digo... para mí, si no querés que se vaya ninguna mujer, tenés que salvar a Furia", indicó la recientemente ingresada. Seguidamente, la polémica jugadora de la edición anterior señaló: "No me digas nada para no perder tu decisión", dejando a Virginia pensando al respecto.

coty y virginia gh.mp4

Por tal motivo, la denominada "Virqueenia" en redes sociales indicó -en diálogo con Zoe y Florencia- que hablará con Gran Hermano para preguntar si lo sucedido en sancionable, dado que -de alguna manera- Coty estaría dando información de lo que sucede afuera respecto de los participantes. ¿El Big Brother atenderá a su pedido?