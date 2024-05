Gran Hermano: Virginia reveló que Furia amenazó a la producción

virginia furia amenaza

“Cuando estábamos nosotras tres, lo amenazó a Gran Hermano. Le dijo: ‘Si no me das ahora el ibuprofeno, lo digo en el vivo que no me están...’”, reveló mientras charlaba con Mauro. Aparentemente ese pedido había sido porque tenía “dolores de ovarios”.

En ese momento, la transmisión en vivo del programa cambió de cámara, por lo que no se llegó a escuchar el final de la conversación entre Demo y Dalessio.

Furia Mauro Gran Hermano

En las redes sociales el clip generó mucha controversia. “¿Y por qué no se lo dan? ¿Tiene un dolor y se lo prohíben?”, dijo una usuaria mientras que otra respondió: “Ella no es médica y no puede automedicarse”.

Durante la gala del domingo, mostraron el momento en que Scaglione insultó a D'Alessio y lo maltrató en frente de todos. Incluso, llegó a empujarlo. Gran Hermano decidió sancionarla muy fuertemente y decidió que esté nominada desde ese momento hasta el final de tu estadía en la casa.