Gran Hermano: Virginia se convirtió en el nuevo hit del verano

remix virginia

"No me compares. No me dan bola", suena en la introducción de la canción. "Harta estoy, ya me pudriste", sigue. Aunque, sin dudas, el tema tiene su máxima explosión cuando se la escucha decir a Vir una frase explosiva: "Voy a hacer lo que se me cante el ojete".

Esta canción rápidamente se volvió viral en redes sociales donde varios fanáticos quedaron encantados con la canción y hasta aseguraron que tiene que estar en la Bresh. Sin dudas, el dramatismo de Virginia la convirtió en una de las más queridas del reality.