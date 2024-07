Virginia de Gran Hermano se suma a una exitosa obra de teatro: los detalles

“¡Qué emoción! Estoy super agradecida, jamás me imaginé esto ¿Qué más te puedo decir?”, comenzó diciendo junto a Laurita en la transmisión que compartieron.

Y agregó muy emocionada por esta oportunidad: “Nunca hice un musical, pero estoy muy entusiasmada y es un desafío”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1808276657007931883&partner=&hide_thread=false Virginia confirmada en “Legalmente Rubia”. pic.twitter.com/of5NFxCIr6 — Real Time (@RealTimeRating) July 2, 2024

"Tengo que estudiar con todo, tengo que meterle con todo. Estoy re entusiasmada, estoy acá. Sabes que con los compromisos de Gran Hermano, estoy con el tiempo recontra acotado, pero bueno, no dormí, ahora voy a dormir menos, pero la idea es darlo todo, obvio", aseveró la actriz.

Respecto a su debut, Virginia dijo: "!Ya!, el martes", anunció para sorpresa de Fernández. La ex participante ingresará a la obra bajo el rol de Paulette, amiga de la abogada que la ayudará a hacer catarsis en algunos momentos.

Cómo fue la salida de Costa de “Legalmente rubia”

En una entrevista a Intrusos, Costa explicó los motivos que la llevaron a bajarse de la exitosa obra, basada en la película "Legalmente Rubia", protagonizada por Reese Witherspoon.

“Me fui porque no daba más, porque estaba muy cansada. Es un proyecto muy grande al que hay que hacerle honor. La obra es muy exigente no solo para mí, para los 20 artistas en escena y los 20 técnicos que hay atrás. Hay que respetar los lugares de trabajo”, dijo.

Cuando le preguntaron si Laurita Fernández había pedido que la desvincularan, la humorista comentó: “No es verdad. Escuché tantas cosas tan feas que ni yo, ni la obra se merecen. Si quien dice esas cosas, las siente, está bien. Con eso no me meto”.