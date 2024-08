Zoe Bogach reveló el problema que tuvo con un premio que ganó en Gran Hermano

Embed - ¡POR FIN SUPIMOS QUIÉN GANÓ EL AUTO 0KM! - Gran Hermano

Eso mismo fue lo que confesó en "Se Picó" a la hora de responder una pregunta de un oyente, quien quería saber qué había pasado con su premio en medio de las sospechas sobre lo que pasa con los regalos de GH una vez que termina el certamen.

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, leyó Florencia Cabrera, y Zoe, entre risas, contó que no tuvo noticias: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

image.png

Al momento de escuchar estas declaraciones, Gastón Trezeguet intentó salvar a la producción donde trabaja hace años. En ese sentido señaló que siempre había demoras con la entrega de autos: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”, indicó el ex GH. Por esto, Alfa indagó si, por lo menos, había logrado arrancar con los trámites y el papelerío.

“¡Nada! Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, respondió Zoe dejando a todos sorprendidos. Y así, la influencer denunció que, a más de dos meses de ganarse el auto, todavía está lejos de estrenarlo.