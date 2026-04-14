Sorpresa: el prestigioso actor que acompañará a Wanda Nara en cine
Jean Pierre Noher sorprendió en un streaming al revelar detalles de una película que comenzará a rodarse en Uruguay y que tendría como protagonista a Wanda Nara.
Este martes, Jean Pierre Noher fue invitado al programa de streaming QD! de Blender y dejó a todos sorprendidos al lanzar una primicia que rápidamente generó repercusión.
“Hay un actor franco argentino que reside en el país que aparentemente va a trabajar en cine en una película que se va a realizar a partir de la semana que viene en Uruguay ¿Con quién?”, comenzó diciendo, sembrando el misterio en el estudio.
Lejos de quedarse ahí, el actor fue dando pistas y agregó: “WN, mujer”. Sin dudarlo, desde el panel arriesgaron: “¡Wanda Nara!”, a lo que Noher confirmó con un contundente: “¡Sí!”.
Ante la curiosidad general, le preguntaron directamente: “¿Te la la chapas?”, pero el actor evitó dar detalles y respondió: “No puedo dar precisiones acerca”, aunque sí deslizó un dato más: “La película creo que se va a llamar ‘¿Querés ser mi hijo?’, que obviamente no soy yo”.
Cuando parecía que ya no iba a sumar más información, Noher sorprendió nuevamente al confirmar: “Voy a trabajar con Wanda Nara en cine”.
La revelación dejó abierta la incógnita sobre el rol que tendrá la mediática en el proyecto y generó expectativa por este inesperado desembarco en la pantalla grande.
Aunque todavía se manejan con total hermetismo, el proyecto sería una comedia y marcaría el desembarco de Wanda Nara en el cine con un rol protagónico, acompañada por figuras del ámbito internacional y con la intención de tener proyección fuera del país.
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