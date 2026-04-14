Sorpresa: el prestigioso actor que acompañará a Wanda Nara en cine

La revelación dejó abierta la incógnita sobre el rol que tendrá la mediática en el proyecto y generó expectativa por este inesperado desembarco en la pantalla grande.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/2044169039900000652&partner=&hide_thread=false JEAN PIERRE NOHER VA A HACER UNA PELÍCULA CON WANDA NARA



PRIMICIA TOTAL DE BLENDER pic.twitter.com/hGCkWT1643 — BLENDER (@estoesblender) April 14, 2026

Aunque todavía se manejan con total hermetismo, el proyecto sería una comedia y marcaría el desembarco de Wanda Nara en el cine con un rol protagónico, acompañada por figuras del ámbito internacional y con la intención de tener proyección fuera del país.