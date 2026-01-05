Grupo Brutal deslumbró en Europa y se prepara para su gira nacional
El grupo se encuentra trabajando en lo que será su gira nacional, que los llevará a recorrer distintas ciudades del país y a formar parte de los principales festivales del circuito cultural argentino.
El Grupo Brutal, liderado por Maro Oliva, acaba de regresar al país luego de una exitosa gira por los Países Bajos, donde se presentó en la ciudad de Eindhoven como invitado especial del prestigioso Kerts Winter Circus, uno de los encuentros culturales más destacados de la temporada invernal europea.
La participación de Brutal en este festival internacional consolidó su proyección artística fuera del país, cautivando al público europeo con una propuesta potente y original que combina tango, jazz, flamenco y folklore, atravesada por una impronta contemporánea y una fuerte identidad escénica.
Tras esta experiencia internacional, el grupo ya se encuentra trabajando en lo que será su gira nacional, que los llevará a recorrer distintas ciudades del país y a formar parte de los principales festivales del circuito cultural argentino, reafirmando su lugar como una de las propuestas más singulares y dinámicas de la escena actual.
Con la dirección artística de Maro Oliva, Brutal continúa expandiendo fronteras y reafirmando un lenguaje propio que dialoga con las tradiciones musicales desde una mirada audaz y renovadora.
La experiencia de Brutal
Nacional:
- Festival de La Chaya -La Rioja (2011/12/13/14/15)
- Escenario Atahualpa Yupanqui -Cosquin (2011-2012-2013-2014-2015-2023)
- Miss World evento apertura BsAs Argentina (2012)
- Tango Porteño compañía Mora Godoy. Buenos Aires, Argentina (2018-2020)
- Bailando Tango by Mora Godoy. Mar del Plata, Argentina (2019)
- Estancia Santa Susana. Campana, Argentina (2018-2020)
- La Ventana Cena Show. Buenos Aires, Argentina (2017- 2020)
- Casablanca Cena Show. Buenos Aires, Argentina (2023- 2024)
- Festival Nacional de la Navidad -Misiones (2022)
- Teatro Opera junto a Destino San Javier (mayo 2023)
- 145 aniversario Maipu- Buenos Aires 26/9/2023.
- 113 aniversario Villa Union- San Luis 26/11/2023.
- Temporada Teatro Multiescena Buenos Aires (noviembre-diciembre 2023)
- Viejo Almacén Casa de Tango (octubre-diciembre 2023)
- Temporada Teatro Multiescena Buenos Aires (julio 2024)
- 131 aniversario General Cabrera- Cordoba 29/7/2024.
- 14° Expo Feria San Guillermo Santa Fe (19/10/2024)
- 25 aniversario San Miguel del Monte BsAs (17/11/2024)
- 114° aniversario Villa Union San Luis 23/11/2024
- Aniversario Beltran Rio Negro 30/11/2024
- Carnaval Criollo de San Miguel 2022/2023/2024/2025
Internacional:
- Pasiones Company. Gira Italia, Israel, Hong Kong (2014)
- Gauchos -Pasiones Company. Gira Italia(2015)
- Festivino. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2015)
- Sentimientos Argentinos. Gira España (2016-2017-2018)
- DASHA Circo Abu Dhabi, UAE (junio 2019)
- Crazy Palace Cena Show. Karlsruhe, Alemania (2019-2020)
- Sentimientos Argentinos. Gira España-Portugal (2019)
- Crucero Holland America Line's Zaandam (2019)
- Crucero Holland America Line's Amsterdam (2020)
- 5 estrellas hoteles. Sharm el Sheikh, Egipto (2021-2022)
- 5 estrellas hoteles. Bodrum, Turquia (mayo-octubre 2022)
- Holland América Crucero (noviembre 2023)
- Layali Diriyah - Riyadh Arabia (enero 2024)
- Azamara Quest Crucero (Febrero 2024)
- Circo Sachsenpalast_Weihnachtszirkus (Zwickau -Alemania diciembre 2024- enero 2025)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario