Leo Rizzi se une a Santi Balmes en "Aquí nadie se puede morir", adelanto final de su nuevo disco

El single también funciona como una puerta de entrada al universo de La Belleza de las Flores, un álbum inspirado en el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han. El proyecto propone una mirada crítica sobre la cultura contemporánea, atravesada por la inmediatez y la lógica de la productividad, y reivindica la belleza como un valor en sí mismo, desligado de la utilidad.

En palabras del propio artista: “Ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información, hago el intento de habitar un limbo de lo bello”.

Bajo esa misma premisa, Rizzi invita a una reflexión más profunda sobre el modo en que nos vinculamos con lo esencial: “Buceen en la belleza, la belleza por la belleza; no hay que datificar, no hay que cuantificar, ni mucho menos hay que comercializar con aquello que es invisible, con aquello que es sagrado”.

Con este lanzamiento, Leo Rizzi consolida una identidad artística que combina sensibilidad, filosofía y música, y se posiciona como una de las voces emergentes más interesantes de la escena actual.