Leo Rizzi se une a Santi Balmes en "Aquí nadie se puede morir", adelanto final de su nuevo disco
El cantautor uruguayo lanza una emotiva colaboración junto al líder de Love of Lesbian, en la previa de su segundo álbum La Belleza de las Flores.
El músico Leo Rizzi presentó su nuevo single “Aquí nadie se puede morir”, una colaboración junto a Santi Balmes, reconocido por su rol como líder de Love of Lesbian. La canción ya está disponible en plataformas digitales y funciona como el último adelanto antes del lanzamiento de La Belleza de las Flores, su segundo trabajo discográfico, previsto para el 8 de mayo.
En este nuevo tema, ambos artistas combinan sus universos sonoros en una pieza que evoluciona desde una atmósfera introspectiva hacia un desarrollo más expansivo y luminoso. Las voces se complementan para construir un mensaje atravesado por la calma, la introspección y la necesidad de encontrar refugio en medio del caos.
La canción se presenta como una especie de pausa emocional, un respiro que invita a soltar cargas del pasado y a reconciliarse con el presente. En esa línea, el propio Rizzi venía construyendo un recorrido conceptual en sus lanzamientos anteriores —“Puro”, “Choque” y “Corazón hinchado”—, donde lo personal y lo existencial ocupan un lugar central.
Uno de los versos resume el espíritu del tema: “Ya pasaron de largo misiles y dardos, aquí no se puede morir”, una frase que condensa la idea de refugio y renacimiento, y que pone el foco en la posibilidad de volver a empezar.
El single también funciona como una puerta de entrada al universo de La Belleza de las Flores, un álbum inspirado en el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han. El proyecto propone una mirada crítica sobre la cultura contemporánea, atravesada por la inmediatez y la lógica de la productividad, y reivindica la belleza como un valor en sí mismo, desligado de la utilidad.
En palabras del propio artista: “Ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información, hago el intento de habitar un limbo de lo bello”.
Bajo esa misma premisa, Rizzi invita a una reflexión más profunda sobre el modo en que nos vinculamos con lo esencial: “Buceen en la belleza, la belleza por la belleza; no hay que datificar, no hay que cuantificar, ni mucho menos hay que comercializar con aquello que es invisible, con aquello que es sagrado”.
Con este lanzamiento, Leo Rizzi consolida una identidad artística que combina sensibilidad, filosofía y música, y se posiciona como una de las voces emergentes más interesantes de la escena actual.
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