Guadalupe Antón de "Casi Ángeles" espera su primer hijo: "Me cambió la vida"

Guadalupe Antón

En su anuncio, Guadalupe no ahorró elogios para su pareja, Matías Merniez, a quien definió como el compañero ideal para este desafío. La futura madre destacó la solidez de su relación y la certeza que tuvo desde el inicio sobre el rol de padre que él desempeñaría.

“Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo y caminando esta etapa paso a paso. Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”, concluyó Antón, cerrando así un círculo de felicidad que celebra tanto su pasado artístico como su prometedor futuro familiar.