Guadalupe Antón de "Casi Ángeles" espera su primer hijo: "Me cambió la vida"
La actriz, quien además es hermana de Nano Antón, reveló en Instagram que está embarazada y emocionó a todos con un emotivo posteo.
El recuerdo de Casi Ángeles, el fenómeno juvenil que marcó a una generación, ha vuelto a cobrar relevancia en las últimas horas debido a una noticia que conmovió a sus seguidores. Lejos de tratarse de un regreso a los escenarios o una nueva entrega de la ficción, la novedad surge de la vida personal de una de sus integrantes más recordadas: Guadalupe Antón. Quien diera vida a la pequeña "Alelí" en la exitosa tira de Cris Morena, ha confirmado públicamente que se encuentra esperando a su primer hijo.
La noticia fue compartida por la propia Guadalupe a través de sus plataformas digitales, donde no solo mostró las primeras ecografías, sino que también relató el momento exacto del descubrimiento. Con una carga emocional notable, la joven de 29 años expresó: “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre”.
Antón, que ha mantenido un perfil bajo desde que decidió alejarse de la actuación para dedicarse a la psicología, describió este presente como una experiencia mística y sensorial. En sus propias palabras, el embarazo ha traído consigo una nueva forma de percibir su realidad cotidiana. “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo. Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”, manifestó la profesional de la salud mental.
Este cambio de vida refleja la transición de aquella niña que alcanzó la fama masiva en producciones como Chiquititas (donde interpretó a Anita) y posteriormente en Casi Ángeles. Pese al éxito temprano, su vocación la llevó a cambiar los estudios de grabación por la formación académica y los consultorios, consolidando una carrera lejos de las cámaras pero cerca del afecto del público que aún la recuerda.
En su anuncio, Guadalupe no ahorró elogios para su pareja, Matías Merniez, a quien definió como el compañero ideal para este desafío. La futura madre destacó la solidez de su relación y la certeza que tuvo desde el inicio sobre el rol de padre que él desempeñaría.
“Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo y caminando esta etapa paso a paso. Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”, concluyó Antón, cerrando así un círculo de felicidad que celebra tanto su pasado artístico como su prometedor futuro familiar.
