Murió un espectador durante la obra de Matías Alé en Mar del Plata
Un hombre de 80 años falleció en Mar del Plata mientras asistía a la obra "Función Imposible", protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo.
La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una tragedia durante la noche del jueves 12 de febrero, cuando un hombre de 80 años falleció mientras asistía a la obra "Función Imposible", protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo.
El episodio ocurrió cerca de la medianoche, recién comenzada la función, y provocó un profundo impacto tanto en los espectadores como en los actores, generando conmoción y consternación en la sala y entre quienes seguían de cerca la actividad teatral en la ciudad.
Según informaron fuentes médicas, el espectador comenzó a sentir un malestar general antes de sufrir una descompensación repentina. Inicialmente se dio aviso a una empresa de asistencia privada y, más tarde, intervino el SAME, cuyos profesionales constataron que el hombre no presentaba signos vitales pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se realizaron en el lugar. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento dentro de la sala, dejando un profundo dolor en el público y el elenco, que tuvo que interrumpir la función programada para esa jornada.
Desde la producción del espectáculo, a cargo de Primer Acto Productora y Juntoke Producciones, se emitió un comunicado oficial expresando: “Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”. En el mismo mensaje, destacaron la labor de los equipos de emergencia: “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible” y agradecieron al público por “entender la situación y colaborar en todo momento”.
La suspensión inmediata de la función marcó el cierre de una noche que quedará grabada con tristeza en la memoria de los presentes y de quienes integran la obra, mientras los familiares y allegados del espectador recibieron las condolencias de la producción y del público.
Matías Alé y el mini tsunami
Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", pero calificado como un meteotsunami por especialistas, afectó el lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, dos de ellos graves; y en el programa de Matías Alé registraron en vivo el episodio.
El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario