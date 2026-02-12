Murió un espectador durante la obra de Matías Alé en Mar del Plata

Matías Alé y el mini tsunami

Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", pero calificado como un meteotsunami por especialistas, afectó el lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, dos de ellos graves; y en el programa de Matías Alé registraron en vivo el episodio.

El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.