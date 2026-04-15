Guerra total entre Furia y La Tora: acusaciones, rumores y una respuesta explosiva
El conflicto entre las ex Gran Hermano escaló fuera de la casa con fuertes declaraciones, versiones cruzadas y un mensaje que encendió aún más la polémica.
En las últimas horas, el universo Gran Hermano se vio sacudido por un fuerte enfrentamiento entre dos ex participantes: Furia y La Tora. Ambas con carácter fuerte y siempre responder a todo lo que se les dice.
Todo comenzó cuando Furia, desde su participación en un reality en España, lanzó duras críticas contra su ex compañera. En sus declaraciones, puso en duda los motivos detrás de la constante presencia de La Tora en distintos eventos vinculados a Telefe, desde coberturas deportivas hasta alfombras rojas.
Según deslizó, esos lugares no serían fruto del azar. Incluso fue más allá al sugerir la existencia de supuestos “favores” con alguien influyente dentro del medio, aunque sin dar nombres concretos. Sus palabras rápidamente encendieron las redes, donde comenzaron a circular teorías, versiones cruzadas e incluso chats que intentaban sostener las acusaciones.
En medio del revuelo, también volvieron a escena viejos rumores que en su momento vincularon a La Tora con Santiago del Moro. Si bien ambos siempre desmintieron cualquier relación que no fuera laboral, el tema resurgió con fuerza al calor de esta nueva polémica.
Lejos de esquivar el conflicto, La Tora eligió responder de manera directa y contundente desde sus redes sociales. “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca”, disparó sin vueltas.
La frase, cargada de ironía, fue interpretada como una clara alusión a la vida personal de Furia, insinuando que alguien cercano a ella estaría intentando acercarse.
Así, mientras la casa parece entrar en pausa, el verdadero show se juega afuera, con un cruce que promete seguir sumando capítulos. Sin dudas, esto generó un gran revuelo en la redes sociales, lo que hizo que los fans de ambas figuras se crucen y den su opinión al respecto.
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