Guerra total entre Furia y La Tora: acusaciones, rumores y una respuesta explosiva

La frase, cargada de ironía, fue interpretada como una clara alusión a la vida personal de Furia, insinuando que alguien cercano a ella estaría intentando acercarse.

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Así, mientras la casa parece entrar en pausa, el verdadero show se juega afuera, con un cruce que promete seguir sumando capítulos. Sin dudas, esto generó un gran revuelo en la redes sociales, lo que hizo que los fans de ambas figuras se crucen y den su opinión al respecto.