"No puede ser su edad": un participante de Los 8 escalones abrió un debate en las redes

“Ezequiel, peluquero unisex hace 20 años, dice que nadie le cree la edad que tiene”, comenzó diciendo Guido Kaczka y le preguntó: “¿Pero decís tu edad?”. “Sí, si. Tengo 50 años”.

El conductor, sorprendido, volvió a hablar del tema minutos después y le preguntó: “¿Qué edad te dan?”. “Mucho menos”, dijo él y contó: “De más joven me daban menos. Cuando tenía 30 me daban 12″. “¿¡12?! ¿En serio?”, exclamó sorprendido Kaczka . El participante le respondió: “No me dejaban entrar a los bailes”.

En las redes, los usuarios se mostraron impactados con la revelación del participante. “No puede tener esa edad”, "Se mantiene en formol", "Increíble, parece de 20", fueron algunos de los comentarios en twitter.