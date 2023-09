Guido Kaczka reveló uno de sus mayores fracasos: de qué se trata

Completamente franco, continuó: "Evidentemente las cosas no funcionaron como hubiera querido el profe, hice lo que pude. Muchas veces intentamos hacer cursos, cosas, y hay algo como que decís 'no, no es para mí'". Así, confirmó que se dio por vencido en esta actividad.

"Yo no entro a un estudio de televisión y digo 'ah, sí, ahí está la cámara'. Sé más de tenis para hablar que de televisión, pero no voy pensando 'este es el momento que me subo el micrófono y después me bajo', ¡No! Yo voy", finalizó.

GUIDO KACZKA cuando se dio cuenta que no era lo suyo: Esto no es para mi"